Clarksville Elementary Honor Roll 1st Nine Weeks 2021

Clarksville would like to congratulate the following students for achieving Honor Roll during the first nine weeks period of the 2021-2022 year:

Fifth Grade All A’s

  • Sarah-Lynn Card
  • Elijah Clayton
  • Noelle Garrison
  • Ella George
  • Case Jones
  • Kate Neal
  • Garnett Pittard
  • Camden Swain
  • Parker Swain
  • Callum White
  • Colton Wilbourne

Fifth Grade A/B

  • Alaa Almawri
  • Matthew Amos
  • Kora Bryan
  • Keyshawn Champion
  • Eliot Chung
  • Blaire Elmore
  • Kymirah Giles
  • Victoria Montero
  • Alexis Newton
  • Leslie Newton
  • John Reel
  • Braydon Shriver
  • Dayrin Sosa-Villamil
  • Hanna Webb

Fourth Grade All A’s

  • Grace Baird
  • Ian Beck
  • Brayden Blackwell
  • Luke Dickerson
  • Brantley Garner
  • Sydney Inge
  • Ajae Ramsey
  • Kaden Robison
  • Juliana Ruff
  • Tanner Swain
  • Clara Yancey

Fourth Grade A/B

  • Kalib Bowers
  • Cafrey Caswell
  • Wy’Keen Degree
  • Daylan Greene-Simmons
  • Logan Hargett
  • Aniyah Henderson
  • Bailey Jackson
  • Camila Jeronimo-Arreguin
  • Tra’Veon Kersey
  • Brhyanna McKinnies
  • Jeb Medlin
  • Bryant Newcomb
  • Avery Poole
  • Evelyn Powell
  • Jemma Ramsey
  • Henry Thomas

Third Grade All A’s

  • Aiden Blankenship
  • Abby Clark
  • Graham Ferrell
  • Aiden Lindsey
  • Ava Magann
  • Dawson Nichols
  • William Redd
  • Cy Rulli
  • Zoe Smith
  • Taylynn Underwood
  • Samuel Vandermark

Third Grade A/B

  • Parker Arrington
  • Savannah Condit
  • Ava Dalton
  • Rachael Eubank
  • Bryant Hartman
  • Yvonna Higgins
  • Alayna Himelright
  • Chance Lenhart
  • Eduardo Mariano-Jeronimo
  • Isabelle Moody
  • Kenzie Nelson
  • Caroline Newcomb
  • Jamison Pittard
  • Margaret Puryear
  • Princess Robertson
  • Walker Saxtan
  • Serenity Stevenson
  • Charles Tuck
  • Sophia Tucker
  • Joseph Vaughan
  • Ja’Nasia Walton

Second Grade All A’s

  • Parker Bowen
  • Clayton Card
  • Aubrey Chumney
  • Ever Clark
  • Lamonte Clark
  • Nicholas Diehl
  • Natalia Gray
  • Isabella Harris
  • Me’Khiye Hilliard
  • Finn Howard
  • Jessa Inge
  • Benjamin Moss
  • Serenity Robertson
  • Harper Ruff
  • Charles Sandy
  • Zane Smith
  • Tennessee Treadwell
  • Beckett White

Second Grade A/B

  • Briauna Anderson
  • Beau Barron
  • Shelton Boyter
  • Eli Brogdon
  • Bayleigh Carey
  • Mason Carlton
  • Thomas Coleman
  • Nyla Davis
  • William Elliott
  • Aminah Glenn
  • Makayla Goode
  • Macon Gwaltney
  • Bentley Hite
  • Anna Nehme
  • Alexander Ramos Saenz
  • Ashawn Taylor
  • Nicolas Terry
  • Ty’Rhieanna Townes
  • Kayden Walker
  • Raheem Walton
  • Ashanti Watson
  • William Wiles
  • Colton Worley

First Grade All A’s

  • Paris Baskerville
  • Leilon Benson
  • Eli Bowman
  • Ashlyn Card
  • Alfred Carter
  • Antonio Coles
  • Annabelle Condit
  • Grady Driggs
  • James Elliott
  • Alistair Eubank
  • Julia Flagg
  • Greyson Garrett
  • Jaxon Harris
  • Everleigh Howard
  • Naomi Jackson
  • Addy Kretzschmar
  • Nathan Lindsey
  • Alexander Madison
  • Anna Moseley
  • Caleb Puryear
  • Javier Ramirez
  • Davis Redd
  • Braeden Russell
  • Layla Stevenson
  • Leonardo Toral

First Grade A/B

  • Kassidy Armstrong
  • Caleb Brankley
  • Wyatt Carlton
  • Mar’Lecia Fields
  • King Gregory
  • Riley Hite
  • Bentley Hutchison
  • Holden Lipscomb
  • Kori Mangum
  • Camden Newcomb
  • J’Monni Wilkins

Kindergarten All S’s

  • Eloise Barksdale
  • Charlotte Beck
  • Charlie Bowen
  • Malcolm Bowen
  • Sumariah Charity
  • Emma Clark
  • Isaac Comstock
  • Sadie Dalton
  • Adam Elder
  • Jacob Elder
  • Colton Elliott
  • Lovelynn Foster
  • Kaylee Garner
  • Jason Gillespie
  • Aiden Goode
  • Omari Goode
  • Grant Gupton
  • Aiden Gwaltney
  • John Hamlett
  • Nathaniel Harlow
  • Christian Harrison
  • Ja’Harmony Hilliard
  • Miya Huff
  • Daisy Inge
  • Isabella Johnson
  • Adaline Kirkland
  • Maximus Maples
  • Lillie McDeavitt
  • Aubrey Medina
  • Mia Medina
  • Jase Medlin
  • Mason Meyer
  • Cassie Moore
  • Jaclyn Moss
  • Caroline Newcomb
  • Litzy Ramos Saenz
  • Kennedy Richardson
  • Savanna Rulli
  • Aryn Russell
  • Elizabeth Sandy
  • Logan Smiley
  • Ashanti Smith
  • Makari Smith
  • Chance Stevenson
  • Jamarion Stewart
  • Kaitlyn Swafford
  • Jade Talbott
  • Royal Walker
  • Tamia Walker
  • Kellan Wallace
  • Brady West
  • Maximus Wilkerson
  • Kingston Yancey
  • Louden Yancey