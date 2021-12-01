Clarksville Elementary Honor Roll 1st Nine Weeks 2021

Clarksville would like to congratulate the following students for achieving Honor Roll during the first nine weeks period of the 2021-2022 year:
Fifth Grade All A’s
- Sarah-Lynn Card
- Elijah Clayton
- Noelle Garrison
- Ella George
- Case Jones
- Kate Neal
- Garnett Pittard
- Camden Swain
- Parker Swain
- Callum White
- Colton Wilbourne
Fifth Grade A/B
- Alaa Almawri
- Matthew Amos
- Kora Bryan
- Keyshawn Champion
- Eliot Chung
- Blaire Elmore
- Kymirah Giles
- Victoria Montero
- Alexis Newton
- Leslie Newton
- John Reel
- Braydon Shriver
- Dayrin Sosa-Villamil
- Hanna Webb
Fourth Grade All A’s
- Grace Baird
- Ian Beck
- Brayden Blackwell
- Luke Dickerson
- Brantley Garner
- Sydney Inge
- Ajae Ramsey
- Kaden Robison
- Juliana Ruff
- Tanner Swain
- Clara Yancey
Fourth Grade A/B
- Kalib Bowers
- Cafrey Caswell
- Wy’Keen Degree
- Daylan Greene-Simmons
- Logan Hargett
- Aniyah Henderson
- Bailey Jackson
- Camila Jeronimo-Arreguin
- Tra’Veon Kersey
- Brhyanna McKinnies
- Jeb Medlin
- Bryant Newcomb
- Avery Poole
- Evelyn Powell
- Jemma Ramsey
- Henry Thomas
Third Grade All A’s
- Aiden Blankenship
- Abby Clark
- Graham Ferrell
- Aiden Lindsey
- Ava Magann
- Dawson Nichols
- William Redd
- Cy Rulli
- Zoe Smith
- Taylynn Underwood
- Samuel Vandermark
Third Grade A/B
- Parker Arrington
- Savannah Condit
- Ava Dalton
- Rachael Eubank
- Bryant Hartman
- Yvonna Higgins
- Alayna Himelright
- Chance Lenhart
- Eduardo Mariano-Jeronimo
- Isabelle Moody
- Kenzie Nelson
- Caroline Newcomb
- Jamison Pittard
- Margaret Puryear
- Princess Robertson
- Walker Saxtan
- Serenity Stevenson
- Charles Tuck
- Sophia Tucker
- Joseph Vaughan
- Ja’Nasia Walton
Second Grade All A’s
- Parker Bowen
- Clayton Card
- Aubrey Chumney
- Ever Clark
- Lamonte Clark
- Nicholas Diehl
- Natalia Gray
- Isabella Harris
- Me’Khiye Hilliard
- Finn Howard
- Jessa Inge
- Benjamin Moss
- Serenity Robertson
- Harper Ruff
- Charles Sandy
- Zane Smith
- Tennessee Treadwell
- Beckett White
Second Grade A/B
- Briauna Anderson
- Beau Barron
- Shelton Boyter
- Eli Brogdon
- Bayleigh Carey
- Mason Carlton
- Thomas Coleman
- Nyla Davis
- William Elliott
- Aminah Glenn
- Makayla Goode
- Macon Gwaltney
- Bentley Hite
- Anna Nehme
- Alexander Ramos Saenz
- Ashawn Taylor
- Nicolas Terry
- Ty’Rhieanna Townes
- Kayden Walker
- Raheem Walton
- Ashanti Watson
- William Wiles
- Colton Worley
First Grade All A’s
- Paris Baskerville
- Leilon Benson
- Eli Bowman
- Ashlyn Card
- Alfred Carter
- Antonio Coles
- Annabelle Condit
- Grady Driggs
- James Elliott
- Alistair Eubank
- Julia Flagg
- Greyson Garrett
- Jaxon Harris
- Everleigh Howard
- Naomi Jackson
- Addy Kretzschmar
- Nathan Lindsey
- Alexander Madison
- Anna Moseley
- Caleb Puryear
- Javier Ramirez
- Davis Redd
- Braeden Russell
- Layla Stevenson
- Leonardo Toral
First Grade A/B
- Kassidy Armstrong
- Caleb Brankley
- Wyatt Carlton
- Mar’Lecia Fields
- King Gregory
- Riley Hite
- Bentley Hutchison
- Holden Lipscomb
- Kori Mangum
- Camden Newcomb
- J’Monni Wilkins
Kindergarten All S’s
- Eloise Barksdale
- Charlotte Beck
- Charlie Bowen
- Malcolm Bowen
- Sumariah Charity
- Emma Clark
- Isaac Comstock
- Sadie Dalton
- Adam Elder
- Jacob Elder
- Colton Elliott
- Lovelynn Foster
- Kaylee Garner
- Jason Gillespie
- Aiden Goode
- Omari Goode
- Grant Gupton
- Aiden Gwaltney
- John Hamlett
- Nathaniel Harlow
- Christian Harrison
- Ja’Harmony Hilliard
- Miya Huff
- Daisy Inge
- Isabella Johnson
- Adaline Kirkland
- Maximus Maples
- Lillie McDeavitt
- Aubrey Medina
- Mia Medina
- Jase Medlin
- Mason Meyer
- Cassie Moore
- Jaclyn Moss
- Caroline Newcomb
- Litzy Ramos Saenz
- Kennedy Richardson
- Savanna Rulli
- Aryn Russell
- Elizabeth Sandy
- Logan Smiley
- Ashanti Smith
- Makari Smith
- Chance Stevenson
- Jamarion Stewart
- Kaitlyn Swafford
- Jade Talbott
- Royal Walker
- Tamia Walker
- Kellan Wallace
- Brady West
- Maximus Wilkerson
- Kingston Yancey
- Louden Yancey