Senior Alert issued for Arlington County man

THE VIRGINIA STATE POLICE HAS ISSUED A SENIOR ALERT ON BEHALF OF ARLINGTON COUNTY POLICE DEPARTMENT ON JANUARY 7TH, 2021 AT 2300 HOURS.
THE ARLINGTON COUNTY POLICE DEPARTMENT IS LOOKING FOR INDRA WIDJAJA, RACE: ASIAN, SEX: MALE, AGE 60 YEARS OLD, HEIGHT 5’ 4”, WEIGHT 125 lbs., WITH BROWN EYES, AND BLACK HAIR. HE WAS LAST SEEN ON JANUARY 7TH, 2021, AT APPROXIMATELY 1215 HOURS IN THE 3600 BLOCK OF SOUTH GLEBE ROAD, ARLINGTON, VIRGINIA. HE WAS POSSIBLY WEARING BLUE JEANS, DARK COLOR RUNNING SHOES, SUNGLASSES, STRIPED COVID MASK, BROWN JACKET WITH HOOD, AND BLACK WRISTWATCH ON HIS LEFT WRIST. HE IS ON FOOT WITHOUT A CELL PHONE OR HIS WALLET. HE HAS A BIRTHMARK ON HIS RIGHT CHEEK.
THE MISSING SENIOR SUFFERS FROM A COGNITIVE IMPAIRMENT AND THE DISAPPEARANCE POSES A CREDIBLE THREAT TO HIS HEALTH AND SAFETY AS DETERMINED BY THE INVESTIGATING AGENCY.
PLEASE CONTACT THE ARLINGTON COUNTY POLICE DEPARTMENT [24/7 DISPATCH] WITH ANY INFORMATION REGARDING HIS WHEREABOUTS AT 703/228-3968 OR YOU MAY FIND COMPLETE INFORMATION AT http://www.vasenioralert.com